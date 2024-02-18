18 февраля 2024, 13:55
«Свобода по-американски». В МИД отреагировали на марш неонацистов в США
Захарова: США и Израиль проигнорируют марш неонацистов в американском Нэшвилле
Неонацисты группировки Blood Tribe устроили марш в Нэшвилле. Но власти США проигнорируют этот факт, прикрывшись «свободой слова». Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
«Конечно, все промолчат. И Белый дом, и многочисленные общественные организации. Промолчит и Израиль. Это же якобы все про что-то другое, а не про нацизм с расизмом», — подчеркнула дипломат.
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Просто «свободные люди» гуляют в «свободой стране», сыронизировала она. Теперь, по словам Захаровой, это стало «новой нормальностью». К примеру, в Италии, запрещенную в России нацистскую символику признали символом добра, а приветствие нацистов — «римским приветствием».
«Свобода по-американски развязала руки всему тому, что было табуировано человечеством и загнано, как злой джинн, в лампу», — отметила Захарова.
Именно поэтому ежегодно на сессии Генассамблеи ООН представители США голосуют против резолюции о борьбе с неонацизмом, расовой дискриминации, ксенофобии. Это решение они вновь оправдывают «нарушением свободы слова», подытожила дипломат.
В Госдуме назвали Россию мощным щитом, защищающим от распространения идеологии неонацизма в мире.
США
Расизм
Мария Захарова
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