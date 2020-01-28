История с Наамой Иссахар, скорее всего, получит счастливый конец, уверен доктор политических наук Дэниел Уорнер. На это есть сразу несколько причин. Во-первых, приезд Путина и его обещание матери осужденной, что все будет хорошо. Во-вторых, губернатор Подмосковья уже подписал рекомендацию областной комиссии о помиловании. В-третьих, во вторник мама Наамы приехала в Москву, а в среду с визитом в Россию приедет премьер Израиля.

«Если эта девочка останется в тюрьме — это не будет чем-то ужасным, но я сомневаюсь, что такое произойдет. Это бы меня крайне удивило. Все зашло достаточно далеко», — подчеркнул собеседник «360».

К тому же освобождение девушки поможет России на международной политической арене. В первую очередь это вызовет симпатию к российской стороне у жителей Израиля, а также у евреев, живущих в США. Помимо этого Россия сейчас проявляет большой интерес к Ближнему Востоку и активно вовлечена во внешнюю политику. Однако после ситуации с Украиной и Крымом Москву постоянно изображают в отрицательном ключе. Каждый шаг правительства воспринимается как акт агрессии. Освобождение Наамы станет отличным поводом изменить образ страны в глазах иностранных граждан, считает доктор Уорнер.

Политолог отметил, что подобные действия особенно актуальны после решения об изменениях в Конституции. Ведь многие за рубежом тогда назвали Путина «диктатором». Массово писались статьи о превращении России в тоталитарное государство. История с Наамой покажет — в стране существует гуманность.

«Думаю, что в ближайшем будущем мы еще увидим подобные ситуации, где правительство России будет помогать людям», — заключил собеседник «360».

Если история с Иссахар получит счастливый конец, то это можно будет назвать первым шагом правительства в сторону изменения имиджа России на международной арене.

Перед приездом Владимира Путина в Израиль на рекламных экранах на вокзале в Иерусалиме появились просьбы «привезти домой» осужденную. Также сообщали, что Россия и Израиль обсудили помилование Наамы Иссахар. Но окончательного решения принято не было.

11 октября 2019 года Химкинский городской суд приговорил израильтянку к семи с половиной годам тюрьмы за контрабанду и хранение наркотиков. Девушку задержали в транзитной зоне аэропорта Шереметьево весной прошлого года во время пересадки из Дели в Тель-Авив. В рюкзаке Иссахар нашли 9,6 грамма гашиша. По ее словам, она перевозила их в личных целях: в прошлом году в Израиле легализовали домашнее употребление марихуаны. Наама призналась в хранении наркотиков, но отрицала контрабанду. Она заявила, что не покидала транзитную зону.