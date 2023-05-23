23 мая 2023, 20:43
СВО назвали конфликтом Запада и России
Президент Республики Сербской Додик: СВО на Украине — это конфликт Запада и России
Спецоперацию вызвал не конфликт России и Украины, а попытки Запада использовать РФ для раздувания конфликта. Об этом глава Республики Сербской Милорад Додик заявил в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.
«Мы понимаем, что это не война Украины и России. Это столкновение Запада, который пытается использовать Россию как способ для того, чтобы эту войну раздуть», — сказал он.
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Российский лидер в свою очередь поблагодарил коллегу из Республики Сербской за нейтральную позицию по украинскому вопросу и сдержанную политику. По словам Путина, только такая позиция «может привести к какому-то положительному решению».
Ранее Додик заявил, что украинский президент Владимир Зеленский действует по указке извне. По его словам, конфликт на Украине должен закончиться как можно скорее, уточнял RT.
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