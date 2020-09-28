Связывающую Армению и Карабах трассу временно закрыли

Уточняется, что это сделано из соображений безопасности.

При этом автодорога Степанцминда — Ларс (единственный маршрут, с помощью которого можно попасть из Армении в Россию, проходит через Грузию и Северную Осетию) работает лишь для грузовых автомобилей. Об этом заявили в департаменте ЧС МВД Грузии и департаменте Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ.

МИД Армении отметил, что запрет на въезд иностранцев в Грузию остается в силе. Исключение сделано лишь для грузоперевозок.

Боевые действия в зоне Нагорного Карабаха начались 27 сентября. Азербайджан утверждает, что военные из Армении открыли огонь по населенным пунктам. Однако в Ереване сообщили, что регион «подвергся воздушным и ракетным атакам». С обеих сторон есть погибшие и пострадавшие.

Первый президент СССР Михаил Горбачев призвал другие страны не вмешиваться в конфликт. По его словам, это «чрезвычайно опасно». Он призвал стороны начать сотрудничество.