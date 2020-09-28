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    28 сентября 2020, 10:15

    Связывающую Армению и Карабах трассу временно закрыли

    Наза Салех Захи

    Автотрасса Сотк — Карвачар, которая идет из восточной части Армении на север Карабаха, закрыта для движения. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Армении в Facebook.
    Связывающую Армению и Карабах трассу временно закрыли

    Уточняется, что это сделано из соображений безопасности.

    При этом автодорога Степанцминда — Ларс (единственный маршрут, с помощью которого можно попасть из Армении в Россию, проходит через Грузию и Северную Осетию) работает лишь для грузовых автомобилей. Об этом заявили в департаменте ЧС МВД Грузии и департаменте Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ.

    МИД Армении отметил, что запрет на въезд иностранцев в Грузию остается в силе. Исключение сделано лишь для грузоперевозок.

    Боевые действия в зоне Нагорного Карабаха начались 27 сентября. Азербайджан утверждает, что военные из Армении открыли огонь по населенным пунктам. Однако в Ереване сообщили, что регион «подвергся воздушным и ракетным атакам». С обеих сторон есть погибшие и пострадавшие.

    Первый президент СССР Михаил Горбачев призвал другие страны не вмешиваться в конфликт. По его словам, это «чрезвычайно опасно». Он призвал стороны начать сотрудничество.

    Новости SMI.FM