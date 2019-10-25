Связанный с Россией японский министр уволился из-за дынь

Японский министр экономики, торговли и промышленности Иссю Сугавара подал в отставку, оказавшись замешанным в предвыборном скандале. В правительстве он отвечал за вопросы экономического сотрудничества с Россией.

Еще в 2007 году предвыборный штаб Сугавары раздавал избирателям продукты. В подарочные наборы входили дыни и крабы, которых в Японии считают символами достатка и деликатесами. Историю раскопали местные журналисты.

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После того, как подкуп избирателей стал известен, Сугавара в ходе очередного заседания парламентского комитета по бюджету пообещал разобраться, действительно ли от его имени происходила раздача подарков. Также министр заверил, что с пристрастием допросит своего бывшего секретаря, существовал ли в природе список, согласно которому избирателям отправляли дорогие продукты.

История бы была, несомненно, расследована своим ходом, но накануне японские СМИ вновь подняли волну негатива против Сугавары, сообщил сайт местного телеканала NHK. Теперь министра обвинили в том, что он на похоронах одного из своих избирателей передал его родным пожертвование, вложенное в конверт. Никого не смутило, что такие пожертвования — часть буддистского похоронного обряда, деньги кладут в специальный траурный конверт и отдают наследникам. Чем ближе были отношения дарителя с покойным, тем больше сумма в конверте.

Утром 25 октября после заседания правительства Сугавара объявил журналистам, что подал премьер-министру Синдзо Абэ прошение об отставке. На этом посту его скорее всего заменит Хироси Кадзияма, который ранее занимал пост заместителя министра земель, инфраструктуры, транспорта и туризма страны. Абэ уже сообщил, что принял отставку Сугавары. Кроме того, премьер-министр извинился перед народом Японии за своего подчиненного. Кто теперь будет отвечать в Японии за экономическое сотрудничество с Россией, пока не решено.