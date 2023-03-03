03 марта 2023, 04:02
Связанные с Россией улицы снова переименовали в Киеве
Киевские власти переименовали еще несколько связанных с Россией улиц
Городской совет Киева объявил о переименовании трех улиц и переулка, которые носили имена советского генерала, русских писателей и композитора. Соответствующая информация появилась на сайте администрации украинской столицы.
«В столице переименовали еще четыре городских объекта, названия которых связаны с Российской Федерацией и ее сателлитами», — говорится в сообщении.
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Таким образом, улицу генерала Тупикова назовут именем одного из лидеров националистической организации Андрея Мельника, улица Тургеневская получит имя украинского литератора Александра Конисского. Для улицы Алябьева выбрали имя семьи Гулак-Артемовских, а переулок Герцена будет называться переулком Бабий Яр.
По решению городского совета, библиотека имени Зои Космодемьянской, расположенная в Дарницком районе, получила имя писателя и поэта Григория Бойко.
Ранее в столице Украины переименовали две станции метро. Новые названия выбрали жители Киева путем голосования. Украинские власти пытаются переписать советскую историю и искоренить все, что связано с СССР.
Киев
Украина
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