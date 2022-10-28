Связанные с Россией названия улиц и площадей поменяли в Киеве | 360°

Мир 28 октября 2022, 04:28 Связанные с Россией названия улиц и площадей поменяли в Киеве Мэр Киева Кличко рассказал о смене названий 40 улиц и площадей, связанных с Россией

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Решением городского совета Киева 40 улиц, переулков и площадей города поменяли названия на несвязанные с Россией и советским прошлым. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр украинской столицы Виталий Кличко.

Он привел несколько примеров. Так, улица Карла Маркса теперь носит имя Иоганна Вольфганга Гете, Пушкинскую улицу переименовали в улицу Евгения Чикаленко (украинский общественный деятель XIX века), Некрасовская улица теперь носит имя поэта Ивана Драча, а Краснодарская получила имя четвертого премьер-министра Израиля Голды Меир.

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Кличко отметил, что все новые названия выбрали жители города. Всего в электронное голосование внесли 296 объектов, которые отобрала экспертная комиссия.

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Названия, которые получили самую большую поддержку голосов, передали на рассмотрение Киевского городского совета.

Переименование улиц и площадей на Украине начались еще в 2015 году — после принятия закона о пропаганде символики СССР. Но здесь не обходилось и без серьезных баталий.

Так, киевляне в 2019 году добились возвращения названия Московскому проспекту, который переименовали в проспект Бандеры.