Мир 11 апреля 2023, 20:10 Связанные с ЧВК «Вагнер» российские компании подпали под санкции Канады Канада ввела санкции против связанных с ЧВК «Вагнер» российских компаний РИА «Новости»

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Канадские власти приняли решение ввести санкции в отношении 14 физических и 34 юридических лиц из России, в том числе связанных с ЧВК «Вагнер». Об этом заявил премьер министр страны Джастин Трюдо, его слова привел ТАСС.

«Мы объявляем о новых санкциях в отношении 14 россиян и 34 организаций, в том числе тех, что связаны с группой „Вагнер“», — сказал Трюдо.

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Санкции коснулись главы Татарстана Рустама Минниханова и замминистра обороны России Николая Панкова. Ограничения также ввели против девяти предприятий, связанных с финансовым сектором Белоруссии.

Очередной пакет санкций против России Канада, США и ряд других стран ввели 24 февраля. Ограничения коснулись супруги зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева, вице-премьера Татьяны Голиковой, экс-главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина и других. МИД заявлял, что новые ограничения не повлияют на внешний курс страны.

Представитель МИД Мария Захарова также отметила, что Россия даст ответ на односторонние санкционные ограничения со стороны Соединенных Штатов и Канады. По ее словам, американские власти проявляют предельно агрессивные действия, не стесняя себя в выборе средств.