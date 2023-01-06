06 января 2023, 17:28
Связь между решением о поставках оружия Украине с перемирием опровергли в Германии
Германия призвала не связывать поставки оружия Украине с введенным Россией режимом тишины
Между решением Германии о поставках тяжелых вооружений Киеву и заявлением из России о режиме прекращения огня нет никакой связи. Об этом заявил представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт. Его слова привело РИА «Новости».
«Мы приняли к сведению это заявление российской стороны. Были различные реакции на него из федерального правительства [Германии], поступили также реакции от международных партнеров», — отметил он.
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По словам Хебештрайта, завершение конфликта на Украине находится «в руках президента России».
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В четверг, 5 января, канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент США Джо Байден договорились отправить на Украину тяжелую боевую технику. Германия выразила готовность поставить для ВСУ БМП Marder и ЗРК Patriot.
Перед этим президент России Владимир Путин объявил режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине в районе специальной военной операции с 12:00 6 января до 24:00 7 января.
Посольство РФ в Германии осудило решение направить Украине БМП Marder и дополнительную батарею ЗРК Patriot, отметив, что подобное выглядит как очередной шаг к эскалации конфликта на Украине.
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