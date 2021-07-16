Связь ковида и утечки из китайской лаборатории допустили в ВОЗ

Возможность искусственного происхождения коронавируса исключать нельзя. Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) допустили, что связь между пандемией COVID-19 и утечкой вируса из китайской лаборатории все-таки существует.

Глава ведомства Тедрос Адханом Гебрейесус заметил, что отказываться от этой теории преждевременно. Его слова процитировало РИА «Новости».

«Я иммунолог, который работал в лаборатории. В них случаются инциденты», — подчеркнул Гебрейесус.

Глава ВОЗ также напомнил, что международная группа экспертов, побывавшая в Китае, так и не смогла получить доступ к первичным данным о распространении COVID-19. Гебрейесус вновь призвал Пекин к открытости и сотрудничеству.

Глава ВОЗ уже высказывался в июне о возможности утечки из лаборатории Уханя. Тогда он заметил, что ради предотвращения в будущем подобных трагедий нужно выяснить происхождение вируса. Гебрейесус сообщал о трудностях, которые возникли с обменом данными. В особенности, необработанными.

Об искусственной природе коронавируса говорили и американские ученые. Они сообщили, что выявили генетический след SARS-CoV-2, которого нет у естественного коронавируса. Он позволяет отследить вставку, повысившую заразность и летальность исходного материала, сделанную в лаборатории.