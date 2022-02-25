Святыню возрастом 9000 лет нашли в Иордании

В восточной пустыне Иордании группа местных археологов совместно с французскими коллегами обнаружила святыню, возраст которой составляет порядка девяти тысяч лет. Об этом написала «Газета.ru».

Святыней оказался ритуальный комплекс.

«Это уникальное место, прежде всего, из-за того, насколько хорошо оно сохранилось. Ему 9000 лет, и все было почти неповрежденным», — обратили внимание исследователи.

Его нашли в неолитическом лагере около сооружений, известных как «коршуны пустыни». По мнению специалистов, это ловушки, которые предназначались для загона диких газелей.