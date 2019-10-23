«Святотатство и оскорбление». Украине предрекли скандал с Японией из-за желтого платья

Первая леди Украины Елена Зеленская может оказаться в центре международного недоразумения. На интронизацию императора Нарухито она надела желтое платье, а, согласно древним японским традициям, желтое надевать могут только император и члены его семьи. Возможен скандал, считает востоковед.

Авторитетный японист, востоковед, доктор исторических наук, бывший завкафедрой истории стран Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии ИСАА при МГУ, заведующий кафедрой всеобщей истории исторического факультета Дега Деопик в разговоре с «360» заметил, что дипломатические отношения между Украиной и Японией, конечно, вряд ли будут разорваны. Но скандал вполне может быть.

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«Это грубая ошибка. Но власти у императора кот наплакал, он ничего сделать не может. Нужно посмотреть, как эта новость сейчас подается в Японии. Потому что этот случай может иметь последствия, однако дипотношения вряд ли разорвут. Это неуважение к императору. У того праздник — а я взял и оделся как он. Это святотатство и глубокое оскорбление. Так что это вещь серьезная и грубый ляп», — оценил произошедшее Деопик.

По его словам, в традиционном обществе это было бы, конечно, крупным оскорблением. Сейчас же далеко идущих последствий, скорее всего, не будет.