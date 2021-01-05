Святой Николай стал популярнее Деда Мороза на Украине

Любимым праздником Новый год остался для 44% жителей восточных областей Украины и 38% жителей юга. Рождество больше любят на западе и центре Украины, где за этот праздник высказались 76 и 57% соответственно.

Подавляющее большинство — 77% — отмечает православное Рождество и только 3% — католическое.

Дед Мороз не пользуется популярностью ни в одном регионе Украины. Чем ближе к западным областям, тем количество сторонников новогоднего волшебника сокращается: с 39% на востоке до 23% на западе.

На смену Деду Морозу пришел святой Николай. На западе его почитают 73% опрошенных жителей, на востоке — 59%. Меньше всего он интересен жителям Киева, где за него высказались только 49%.

Исследование провели среди 2,5 тысячи жителей в возрасте от 18 лет во всех областях Украины за исключением Донецкой и Луганской областей.