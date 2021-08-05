Пожарные спасли от огня монастырь святого Давида в Греции

Греческий остров Эвия стал местом масштабного лесного пожара. Огонь охватил более 10 тысяч квадратных метров леса. Прибывшие на место спасатели эвакуировали жителей 12 деревень. Проживающие в монастыре святого Давида монахи эвакуироваться отказались, хотя огонь подошел на расстояние 400 метров. Об этом сообщило издание The Tok.

Священнослужители заявили, что намерены защищать монастырь до последнего в ответ на призывы пожарной охраны и правоохранителей. Ситуацию осложнило то, что храмовую территорию окружал сосновый лес.

В дело пришлось вмешаться митрополиту, который потребовал монахов увести паломников в безопасное место. Вместе с сотрудниками пожарной части остались только два священника.

Вокруг монастыря пожарные устроили полив для того, чтобы не допустить проникновения огня.

По последней информации огонь причинил минимальный ущерб монастырю. По словам монахов, огонь повернул в другую сторону. Однако журналисты пишут, что помогли вырубленные деревья вокруг храмового комплекса и работа пожарных, которые остановили наступление пламени. Видео с территории монастыря опубликовали на YouTube.

На опубликованных кадрах видно, что небольшие очаги огня на территории есть, но в целом здание не пострадало.