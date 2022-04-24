Священный подарок. Жители Новой Каховки обменялись пасхальными куличами с военными из РФ

Военные из России в пасхальную ночь защищали храмы Херсонской области от возможных провокаций ВСУ. Верующие из Новой Каховки поблагодарили их за доблесть и подарили куличи. Об этом рассказали авторы Telegram-канала SHOT.

Они отметили, что праздничное богослужение прошло спокойно, а местные власти в части Пасхи отменили комендантский час. В Telegram-канале выложили видео с одним из военнослужащих России, который охранял храм во время ночной службы.

«Нашей основной задачей является охрана общественного порядка. Чтобы не было правонарушителей, чтобы не было недоброжелателей, которые помешают светлому празднику. Все люди относятся к нам хорошо. Все доброжелательны, все очень рады. Всегда какая-то, знаете, поддержка», — рассказал он.

Также страж правопорядка отметил, что охранять спокойствие верующих во время Пасхи — «огромная честь». Авторы видео засняли трогательный момент: девочка-прихожанка подошла к солдату и подарила ему пасхальный набор из кулича и яиц.

Другой военнослужащий РФ сказал, что в честь святого праздника солдаты тоже решили сделать сюрприз для «наших маленьких людей». Они подготовили для детей конфеты, бублики. Сладости раздавали всем проходящим мимо юным верующим.