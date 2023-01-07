Мир 07 января 2023, 17:08 Священников УПЦ предупредили о возможном преследовании Экс-посол ЛНР Мирошник предупредил священников УПЦ о вероятном преследовании РИА «Новости»

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Священникам и прихожанам канонической Украинской православной церкви (УПЦ) грозят преследование и физическая опасность. Об этом ТАСС сообщил бывший посол Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник.

«Марионетки украинского режима используют все средства, доступные для удушения православия. Разорение и отъем храмов, преследование священнослужителей и верующих, избиение беспредельщиками и штурмовиками», — сказал он.

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Мирошник подчеркнул, что УПЦ является ветвью исконной церкви, история которой насчитывает тысячу лет.

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«Раскольническая Православная церковь Украины призвана сделать человека податливым к любым внушениям и сбить его с настоящей веры. Для нее являются испытанием гонения со стороны марионеточного режима», — добавил Мирошник.

Днем 7 января в Успенском соборе Киево-Печерской лавры прошла рождественская служба, прихожанами по большей части стали люди в военизированной форме с нацистской символикой.