Священников из Греции обвинили в нарушении за проведение служб в Вербное воскресенье

В настоящее время в Греции действует запрет на участие верующих в литургиях. Такие меры из-за угрозы распространения коронавируса приняли государство и Священный синод Элладской православной церкви.

О срочной процедуре попросили прокурор Керкиры Дионисиос Ламбридис и руководитель прокуратуры Афин Вангелис Иоаннидис.

Один из обвиняемых причащал посетителей в присутствии сотрудников полиции и телевидения. Другой проводил пришедших через черный ход храма.