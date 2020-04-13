    13 апреля 2020, 14:01

    Священников из Греции обвинили в нарушении за проведение служб в Вербное воскресенье

    Ольга Ситникова

    В Греции возбудили уголовные дела против двух священнослужителей. Несмотря на запрет из-за коронавируса, они провели службы в Вербное воскресенье. Об этом сообщил сайт RT со ссылкой Iefimerida.

    В настоящее время в Греции действует запрет на участие верующих в литургиях. Такие меры из-за угрозы распространения коронавируса приняли государство и Священный синод Элладской православной церкви.

    О срочной процедуре попросили прокурор Керкиры Дионисиос Ламбридис и руководитель прокуратуры Афин Вангелис Иоаннидис.

    Один из обвиняемых причащал посетителей в присутствии сотрудников полиции и телевидения. Другой проводил пришедших через черный ход храма.