Священники Нотр-Дам да Пари отслужат рождественскую мессу в другом храме

Богослужения в Нотр-Дам де Пари продолжались во время двух мировых войн. Он был маяком надежды на лучшее среди кровопролития. Но пожар, случившийся в мирное время, оставил парижан без рождественской мессы в главном соборе Франции.

Пламя, охватившее 855-летний памятник архитектуры в апреле уходящего года, расплавило его свинцовую крышу, уничтожило шпиль и почти обрушило каменные башни.

«Это первый раз после Французской революции, когда не будет полуночной мессы (в Нотр-Дам)», — сказал The Associated Press ректор собора Патрик Шове. Он подчеркнул, что даже во время фашистской оккупации в храме проводились богослужения. По его данным, мессы не отправлялись только в период после 1789 года, когда революционеры превратили собор в «храм разума».

Католические священники, служившие в Нотр-Дам де Пари, проведут литургию в парижской готической церкви под названием Saint-Germain l’Auxerrois. Шове заявил, что праздничную месса состоится вне стен собора, но его дух будет там обязательно присутствовать.

В церкви Сен-Жермен в праздники будет находиться знаменитая скульптура «Парижская дева». Шедевр XIV века стал символом возрождения собора. Ведь она могла погибнуть при пожаре, но уцелела. Паства Нотр-Дам де Пари соберется на праздничную мессу вечером 24 декабря.