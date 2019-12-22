Священники из «Легионеров Христа» признались в 175 случаях насилия над детьми

Всего с 1941 года по настоящее время пострадали 175 несовершеннолетних. Не менее чем над 60 из них надругался основатель организации отец Марсиаль Масиель. В сексуальном насилии в общей сложности подозреваются 33 священника монашеского объединения.

В документ включена статистика по 21 стране, в которой служат «Легионеры Христа». Из всех 33 обвиненных в насилии священнослужителей шестеро умерли, один человек осужден и еще двое находятся под следствием.

Правоохранители расследовали цепочку насилия над несовершеннолетними. Оказалось, что в агрессоров превращались жертвы подобных ситуаций, они повторяли над другими перенесенное насилие.

«В этом смысле символично то, что 111 человек из числа пострадавших от действий конгрегации подростков были жертвами Марсиаля Масиеля, его жертв или жертв их жертв», — говорится в тексте заявления.

Движение «Легионеры Христа» возникло в середине ХХ века в Мексике. Сейчас организацию представляют 800 священников и около тысячи семинаристов.

Марсиаль Масиель умер в 2008 году, ему было 87 лет. Двумя годами ранее папа Бенедикт XVI отстранил его от должности после изучения обвинений в его адрес.