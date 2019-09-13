  • Священники Элладской церкви назвали ПЦУ несуществующей структурой

    13 сентября 2019, 19:36

    Ольга Чеснокова

    Православная церковь Украины (ПЦУ) состоит из нарушителей канонов и является несуществующей организацией. Об этом сообщил Иерарх Элладской Православной Церкви (ЭПЦ) Митрополит Пирейский Серафим. Его слова процитировал «Царьград».

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    Иерарх Элладской Церкви назвал недействительным решение о восстановлении анафематствованных и нерукоположенных «раскольнических структур Украины», принятой Фанаром. Недействительным, по его словам, является и само решение предоставить ПЦУ автокефалию.

    Владыка Серафим заявил, что необходимо срочно созвать Всеправославный Собор, чтобы решить эту проблему.

    Ранее духовенство ЭПЦ обратилось с призывом к главе ЭПЦ архиепископу Иерониму и иерархам не признавать ПЦУ. Обращение подписали 179 представителей духовенства, монахов и мирян Греческой церкви. Собор иерархии ЭПЦ, на котором планируется сформулировать официальную позицию по решению Константинополя предоставить ПЦУ томос об автокефалии.