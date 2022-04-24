Католического священника и служительницу храма Сен-Пьер-д`Арен в Ницце ранили ножом во время воскресной мессы. Об этом рассказал телеканал BFM со ссылкой на источник в полиции.

По данным источника, нападавшего задержали. Подозреваемый — 31-летний француз. Правоохранители не считают нападение терактом.

Угрозы жизни раненых нет.

В начале апреля в Египте мужчина зарезал настоятеля коптской православной церкви, когда тот возвращался в город в экскурсионном автобусе. Позже выяснилось, что нападавший психически болен.

Вечером 24 марта в селе Журавлевка Белгородской области под обстрелом погиб протоиерей Олег Артемов. Он оказался под ударом украинского «Смерча» и погиб при исполнении обязанностей помощника командира части по работе с верующими.

В январе одетого в платье мужчину с ножами задержали в московском храме Казанской Песчанской иконы Божией Матери. Охрана быстро обезвредила прихожанина. Пострадавших не было.