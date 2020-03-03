Священника с Украины подозревают в торговле оружием с Донбасса
«Ранее судимый за торговлю оружием священник пытался наладить механизм нелегального сбыта военных средств поражения. Установлено, что в течение 2015–2018 годов он неоднократно выезжал в зону АТО/ООС (Антитеррористической операции/Операции объединенных сил — ред.) с проповеднической миссией. С командировок он возвращался с опасными трофеями, которые сбывал среди своих знакомых», — сообщила пресс-служба ведомства.
В СБУ также указали на то, что факт сбыта оружия был задокументирован. Подозреваемый успел продать ручной противотанковый гранатомет, семь гранат с запалами и 800 граммов тротила. За последние он просил более 40 тысяч гривен.
Следователи уже завели уголовное дело по статье «незаконное обращение с оружием». Священник может сесть на семь лет.