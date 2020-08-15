Священника на Украине выставили из автобуса за ненависть к «российской попсе»

Священник сделал водителю замечание, чтобы тот выключил русскую музыку.

«Никогда не мог бы подумать, что за то, что сделал замечание водителю за то, что в бусе играет российская попса, меня выгнали из автобуса и я вышел в Калуше в селе Вестовая, оттуда добрался благодаря добрым людям домой», — написал Винник. Он посетовал, что у него разрядился телефон, и он не смог сфотографировать водителя и номер автобуса.

Пользователи ответили ему в диапазоне от «какая разница, на каком языке хорошая музыка» до «нас не русские погубят, а мы сами убьемся». Некоторые подписчики напомнили священнику о его прямой профессиональной обязанности быть терпимым.

В январе этого года аналогичный случай произошел в автобусе, ехавшем из Лучка в Киев. Украинская волонтерка Ярина Черногуз потребовала у водителя выключить сериал на русском языке, но также не встретила понимания у пассажиров автобуса и его водителя. Одна из женщин назвала Ярину и ехавшую с ней подругу убийцами, которые ездят на войну. Волонтерки сошли с автобуса и пожаловались на произвол в компанию-перевозчик. Ее представители пообещали уволить водителя.