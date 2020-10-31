Священника греческой церкви ранили в Лионе

Телеканал BFMTV сообщил, что неизвестный выстрелил в священнослужителя, когда тот выходил из церкви.

Раненого священника увезли в больницу. По данным СМИ, он находился в сознании и сказал, что не знает человека, который напал на него.

Местные жители заявили, что услышали сначала два крика, а поток крик.Стрелявший в священника сбежал. Сейчас его разыскивают правоохранители

Прибывшая на место полиция взяла территорию храма под охрану. Жителей попросили по возможности избегать этого района.