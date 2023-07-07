Мир 07 июля 2023, 02:55 Священник «предал анафеме» кортеж Зеленского в Болгарии «РВ»: болгарский священник выбежал к кортежу Зеленского со словами «анафема» Официальный сайт президента Украины

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Православный священник в Болгарии выскочил на дорогу перед кортежем президента Украины Владимира Зеленского и предал его анафеме. Видео с места событий поделился Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны».

На кадрах запечатлели, как мужчина в одежде священника выбегает к проезжающему по дороге кортежу. Он начинает размахивать крестом, а также кричать: «Анафема, анафема, Зеленский».

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К мужчине сразу же подбежал полицейский, затем еще и трое правоохранителей, которые увели его с дороги. Священнослужитель также выкрикивал в адрес украинских властей различные фразы, называя их фашистскими. Спустя время на место происшествия прибыл полицейский микроавтобус.

Президент Болгарии Румен Радев ранее отказал Зеленскому в просьбе предоставить Украине оружие из армейского резерва страны, отметив, что выход из конфликта лежит в дипломатической плоскости.