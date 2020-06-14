Священник переделал церковь в бар ради проповедей в пандемию

Борьбу с коронавирусом продолжают вести страны мира, но пока это можно сделать только путем сокращения социальных контактов. Аргентина на фоне других стран Латинской Америки показала впечатляющие результаты. В стране уже разрешили открыть бары и магазины. Но ограничения распространяются на церкви, где одновременно могут находиться не более 10 человек.

Пастор Евангелической церкви в городе Сан-Лоренсо Даниэль Каттанео придумал способ обойти ограничение и превратил храм в бар. Об этом рассказала газета The Guardian.

Внутри действительно есть барная стойка, расставлены столы. Священники в форме официантов приносят клиентам на подносах Библии.

«Мы сегодня стоим здесь, одетые так, потому что, кажется, это единственный способ служить слову Божьему», — заявил Даниэль Каттанео. Он пояснил, что церковь должна быть открыта для прихожан. Право на религию закреплено в Конституции страны.

«Бары могут открываться, магазины могут открываться, почему они дискриминируют нас?» — возмутился священник.

При этом он продолжает искать новые способы проповедовать. В ближайшее воскресенье он объявил, что намерен вести богослужение для прихожан на парковке около церкви.

Основным очагом распространения коронавирусной инфекции в Аргентине остаются Буэнос-Айрес и его окрестности. В провинции, где находится Сан-Лоренсо, бары и рестораны разрешили открыть еще в минувший понедельник. Но с небольшими ограничениями: работа только с 7:00 до 23:00, заполнять помещение можно только на 30%. При этом у каждого клиента запишут данные на случай, если у кого-то из них позже обнаружится коронавирус.

На сегодняшний день в Аргентине зарегистрировано 28 764 случая заражения и 785 случаев смерти. Это стало одним из самых маленьких результатов в этом регионе. Для сравнения: в соседних Бразилия и Чили почти 830 000 и 161 000 заболевших.