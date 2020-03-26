Священник из Италии рассмешил прихожан во время службы. Спасибо нужно сказать фильтрам Facebook

Итальянский священник устроил онлайн-проповедь в Facebook. Из-за небольшой оплошности трансляция развеселила многих верующих: святой отец случайно включил фильтры соцсети. И вещал с ними около часа.

Проповедник Паоло Лонго из Салерно, как и многие священнослужители, проводит службы в соцсетях. В Италии сейчас из-за коронавируса действует жесткий жесткий карантин. Почти все учреждения, кроме магазинов и аптек, закрыты, напомнило издание UPI.

Из-за фильтров в кадре святой отец появлялся то в темных очках, то в шлеме. А на экране появлялись снежинки и падающие осенние листья.

Присутствовавшие на «мессе» пользователи отнеслись к ситуации с юмором. «Вы заставили нас смеяться», — процитировала одного из зрителей газета The New York Post.

Позже отозвался о случившемся и сам Паоло Лонго. «Смех будет не лишним в это время», — написал священник, пригласив паству на очередную службу онлайн.