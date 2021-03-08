Священник из Ирландии включил рэп во время службы

Отец Пэт из Ирландии во время службы случайно включил прихожанам отрывок песни рэпера. После этого приход опубликовал в своем Facebook обложку альбома исполнителя, трек которого играл в церкви.

В Сети появилось видео со службы. На кадрах видно, как отец Пэт сказал «во имя Отца и Сына», а затем резко заиграла музыка. При этом священник продолжил, говоря «и Святого Духа». Спустя несколько секунд он смог выключить трек.

«Black the Ripper, немного рэпа с утра вас разбудит! Надеюсь, ни у кого не возникнет проблем с давлением»,— пошутил отец Пэт после этого.

Прихожане отреагировали на ситуацию с юмором. Вскоре в Facebook местного прихода появилось изображение одного из альбомов Black the Ripper — пост подписали «Встаньте при звуках нашего гимна».

Источник фото: Facebook

Музыкант, чей трек заиграл во время службы, умер в прошлом году. Ему было 32 года. Черный Потрошитель, настоящее имя которого Дин Уэст, был известен как сторонник легализации марихуаны в Великобритании.