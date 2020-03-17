Свитки Мертвого моря провалили проверку на подлинность

При анализе исследователи использовали методы традиционной, 3D-микроскопии и некоторые другие тесты. По оценкам экспертов, на обнаруженные фрагментах содержится современная письменность. Мошенники нанесли ее на древние образцы кожи и покрыли животным клеем, который замаскировался по блеск подлинных свитков.

«После исчерпывающего обзора всех результатов визуализации и научного анализа становится очевидным, что ни один из текстовых фрагментов в коллекции свитков Мертвого моря Музея Библии не является подлинным», — пояснила исследователь художественного мошенничества Колетт Лолл.

Тем не менее, сотрудники музея установили новые методы анализа. Их можно использовать во время следующих проверок подлинности исторических документов.

Ранее исследователи из Управления древностей Израиля обнаружили незаметный невооруженному глазу текст на свитках Мертвого моря. Древние документы некоторое время считались пустыми.