Свитер вместо отопления. СМИ научили британцев экономить на счетах
Daily Mail выпустила методичку для британцев по уменьшению счетов
Британцев решили научить экономить деньги на оплате счетов. Для этого газета Daily Mail выпустила методичку, в которой призвала затянуть пояса и дала несколько советов, как это сделать.
Для начала жителям Великобритании порекомендовали использовать микроволновые печи вместо духовых шкафов. На приготовленном в микроволновке картофеле можно сэкономить три пенса. Также британцам посоветовали понизить температуру в доме на один градус, так как это позволит не платить 105 фунтов в год.
«Сохраняйте тепло, повесив занавески на двери, и защищайтесь от сквозняков свернутыми полотенцами. Прохладными вечерами держите под рукой джемпер и одеяла во время просмотра телевизора, а не включайте отопление. Это более дешевый способ согреться», — заявили авторы материала.
Еще можно положить фольгу между стеной и батареей и заткнуть щели в окнах. Как отметили составители методички, что в вопросе экономии поможет проведенное в душе время. Если сократить водные процедуры с 10 до четырех минут, то в год можно сохранить 70 фунтов. Для мытья окон и посуды можно использовать не специальные чистящие средства, а газеты и уксус.