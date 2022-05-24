Свитер вместо отопления. СМИ научили британцев экономить на счетах

Британцев решили научить экономить деньги на оплате счетов. Для этого газета Daily Mail выпустила методичку, в которой призвала затянуть пояса и дала несколько советов, как это сделать.

Для начала жителям Великобритании порекомендовали использовать микроволновые печи вместо духовых шкафов. На приготовленном в микроволновке картофеле можно сэкономить три пенса. Также британцам посоветовали понизить температуру в доме на один градус, так как это позволит не платить 105 фунтов в год.

«Сохраняйте тепло, повесив занавески на двери, и защищайтесь от сквозняков свернутыми полотенцами. Прохладными вечерами держите под рукой джемпер и одеяла во время просмотра телевизора, а не включайте отопление. Это более дешевый способ согреться», — заявили авторы материала.

Еще можно положить фольгу между стеной и батареей и заткнуть щели в окнах. Как отметили составители методички, что в вопросе экономии поможет проведенное в душе время. Если сократить водные процедуры с 10 до четырех минут, то в год можно сохранить 70 фунтов. Для мытья окон и посуды можно использовать не специальные чистящие средства, а газеты и уксус.