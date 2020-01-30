«„Свита проиграла короля“ вчистую». Медведчук оценил поездку Зеленского в Давос

По мнению Медведчука, повестка Зеленского была абсолютно провальной для экономического форума. Он убежден, что команды главы Незалежной не понимает положение страны в мире.

«Можно сделать неутешительный вывод о том, что „свита проиграла короля“ вчистую. Скандалы, связанные с окружением Зеленского, затмили выступление президента», — заявил политик.

Депутат отметил, что Зеленский на мероприятии «строил воздушные замки, говоря о членстве Украины в Евросоюзе» и говорил о «хорошо известных фактах о конфликте с Россией», но так и не обсудил экономические вопросы.