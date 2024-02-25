Мир 25 февраля 2024, 02:40 «Свиные комиксы». Латвийский сайт изобразил солдат ВСУ в виде хряков в форме В Латвии разгорелся скандал из-за выпуска комикса с бойцами ВСУ в виде свиней РИА «Новости»

Читать 360tv в

Крупный скандал разгорелся в Латвии после выхода комикса с солдатами ВСУ, который выпустил сайт LSM, финансируемый государством. Об этом сообщило украинское издание Delfi.

В комиксе нарисовали военных Украины в виде свиней в военной форме. Это стало объектом «широкой критики со стороны интернет-пользователей».

Реклама

Сначала LSM объяснил рисунки тем, что свиньи могут быть пассажирами поездов, участниками спортивных игр или строителями. «Свиные комиксы» выпускают каждую неделю, в них рассказывают о произошедших событиях в мире и Латвии.

Однако после этого объяснения негатив в сторону сайта не прекратился. Тогда главный редактор LSM Марта Церавас признала, что именно этот выход комиксов об украинском конфликте оказался «не в том месте и не в то время». Она извинилась перед пользователями, а выпуск удалили с сайта.

В октябре прошлого года Сейм Латвии в первом чтении принял поправки в закон, предусматривающий запрет на нахождение в государстве автомобилей с российскими номерами. Согласно поправкам, власти страны имеют право конфисковать такую машину и, вероятно, передать Украине.