Свиньи съели хозяина в Польше

По словам пресс-секретаря прокуратуры города, в последний раз 71-летнего мужчину видели 31 декабря. Он направлялся к колодцу, чтобы набрать воды. Его останки были найдены там же.

Согласно предварительной версии, Кшиштофу стало плохо возле колодца. У него случился сердечный приступ. Оголодавшие свиньи, которых держал пожилой мужчина, выбрались из сарая и стали поглощать все, что видят. Корма для них было немного, ведь в Польше в это время года достаточно холодно. Возможно, именно свиньи и съели труп своего хозяина.

Соседи в версию с сердечным приступом не верят. Они утверждают, что у Кшиштофа были проблемы с алкоголем. Не исключено, что он, набирая воду из колодца, просто заснул. Также живущие неподалеку люди сообщили, что мужчина держал свиней какой-то особой породы, очень крупных по размеру. Соседи боялись этих животных и старались не приближаться к участку Кшиштофа.