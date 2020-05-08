Свидетели рассказали, как «Азов» убивал милиционеров в Мариуполе 9 мая 2014-го

Украинских милиционеров из мариупольского управления МВД 9 мая 2014 года убил батальон Нацгвардии «Азов». Сигнал для начала расстрела отдал начальник горуправления Валерий Андрощук. Такое мнение высказали очевидцы тех событий.

В эти дни исполняется шесть лет с момента массовых беспорядков и митингов в Мариуполе, разгоном которых занимался батальон «Азов» и подразделения вооруженных сил Украины (ВСУ). РИА «Новости» опубликовал документы, показания свидетелей и данные бывшего подполковника Службы безопасности Украины (СБУ). Эти люди либо сомневаются, либо не согласны с официальной версией Киева.

Там заявили, что милиционеры погибли от рук порядка 30 сторонников ДНР. Они 9 мая якобы захватили Мариупольское управление МВД. Чтобы возвратить контроль над зданием были вызваны подразделения Нацгвардии, в том числе и добровольческий батальон «Азов».

Экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров представил российскому агентству копию справки Донецкого зонального отдела Военной службы правопорядка Украины. Он обратил внимание на нестыковки.

Согласно документу, «в 11:20 30 вооруженных неизвестных лиц начали штурм здания Мариупольского городского управления МВД». Киев утверждал, что неизвестные — ополченцы ДНР. Чтобы помешать им, к милиции направились Нацгвардия и «Азов».

«Дальше в справке четко указано, что в 12:00 штурм здания (Нацгвардией — прим. ред.) закончился освобождением ранее захваченных этажей. Вооруженные нападающие отступили и скрылись в неизвестном направлении. Через 40 минут! То есть за 40 минут неизвестные нападающие сначала захватили два этажа и за эти же 40 минут батальон „Азов“ выбил их из здания, при том, что 30 неизвестных вооруженных лиц скрылись в неизвестном направлении. Ни один не был захвачен в плен или убит на месте штурма», — отметил Прозоров.

Он считает, что там находились только сотрудники милиции и их «зачищал батальон „Азов“». По его мнению, милиционеры отстреливались от военных и «азовцев» и в итоге погибли в здании.

По мнению экс-сотрудника СБУ, власть хотела напугать местных жителей накануне референдума (его назначили на 11 мая) о независимости Донецкой народной республики и сорвать его. Прозоров тогда общался с милиционерами из того УВД. Они были уверены, что случившееся — киевская провокация. Правоохранители заплатили за то, что не стали выполнять приказа о разгоне демонстрации в честь 9 мая.

Позже четверо сторонников ДНР — Вячеслав Бирюков, Александр Стельникович, Виктор Скрипник и Евгений Дружинин — задержали по подозрению в причастности к беспорядкам. Их участие в захвате горотдела милиции так и не доказано.

Адвокат мужчин Виталий Омельченко рассказал, с чего начался конфликт в УВД. По его словам, новый начальник управления Валерий Андрощук, присланный из Киева, стрелял в своих подчиненных. В итоге он ранил трех милиционеров, а потом вызвал подкрепление. Омельченко считает, что именно Андрощук подал сигнал стрелять по зданию.

«… сказал, что в здании УВД нет милиционеров, а только бандиты. Хотя там были две дежурные смены, они как раз менялись, и около 30 милиционеров», — добавил адвокат.

В ходе тех событий погибли 13 человек. В их числе были и мирные граждане.