02 июля 2023, 03:02
Свидетель убийства подростка во Франции рассказал об угрозах полицейских
Sky News: свидетель убийства Нахеля Мерзука заявил, что полицейские угрожали пистолетом
Молодой человек, который был в машине вместе с Нахелем Мерзуком и стал свидетелем его убийства, решил рассказать истину о произошедшем. Он заявил, что полицейский угрожал его приятелю перед выстрелом. Об этом сообщило издание Sky News.
Юноша отметил, что «в социальных сетях много лжи», поэтому он решил рассказать «историю от А до Я». По его словам, вместе с погибшим они взяли автомобиль напрокат, чтобы покататься по Нантеру.
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«Мы не были под воздействием алкоголя или наркотиков», — заявил парень.
Молодой человек сообщил, что они ехали по автобусной полосе и остановили машину, как только заметили полицейских на мотоциклах. Подошедший офицер приказал Нахелю опустить стекло, а после этого заявил: «Заглуши двигатель или я выстрелю».
Офицер ударил водителя прикладом пистолета, утверждает свидетель. Первый приказал не двигаться под угрозой «пули в лоб». По словам юноши, второй правоохранитель при этом сказал: «Застрели его».
Из-за удара прикладом пистолета Нахель убрал ногу с педали тормоза и машина поехала. Второй полицейский выстрелил, и юноша за рулем нажал на газ. Свидетель убийства признался, что ему стало страшно и он убежал.
Эти события стали началом беспорядков во Франции, которые длятся уже несколько дней и дошли до столицы.
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