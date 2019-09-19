Свидание жителя Салавата не задалось. Он решил изнасиловать девушку в торговом центре Уфы

Покушение на изнасилование 20-летней девушки произошло 16 сентября в помещении студии танцев, расположенной в одном из торговых центров в микрорайоне Сипайлово. Потерпевшая оказала сопротивление и сбежала.

Следователи установили личность подозреваемого, им оказался 22-летний житель Салавата.

По предварительным данным, незадолго до случившегося задержанный познакомился в социальной сети с жительницей Уфы и приехал встретиться с ней. Однако свидания не состоялось. Молодой человек выпил и заночевал в одном из подъездов. Утром он зашел в торговый центр, где увидел девушку. Он начал приставать к ней.

Решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения.