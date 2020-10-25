Светошумовые гранаты применила милиция Минска. Протестующие напали на силовиков

Протестующих в центре Минска начали разгонять светошумовыми гранатами. Эту информацию подтвердили в белорусской милиции. Ранее колонна митингующих направилась к резиденции Александра Лукашенко.

Кроме того, омоновцы пригнали к месту армейские грузовики, установили водометы и заградительные автомобили «Рубеж», передает РИА «Новости».

«Произошла череда громких взрывов, были яркие вспышки. Похоже, что силовики применили против демонстрантов светошумовые гранаты. Всего около 10 взрывов. Люди бросились врассыпную», — сообщил очевидец.

Также, по словам местных жителей, несколько гранат разорвалось прямо в ногах у активистов. Некоторые так и остались стоять на месте, а остальные разбежались. После этого начались задержания, уточняет РИА «Новости».

Кроме того, известны случаи нападения протестующих на силовиков. Об этом сообщило агентство в Telegram-канале со ссылкой на МВД Белоруссии.

В соцсетях люди публикуют видео с места событий. На кадрах видно, как толпа людей шумно бежит по проезжей части, гремят взрывы, видны яркие вспышки, а улица заполнена дымом от светошумовых гранат.

Ранее жители Минска начали скупать крупы, соль, макароны и туалетную бумагу в преддверии массовых беспорядков.