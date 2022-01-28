Светлану Тихановскую выдвинули на Нобелевскую премию мира 2022 года

Норвежские парламентарии выдвинули белорусскую оппозиционерку Светлану Тихановскую на Нобелевскую премию мира 2022 года. Об этом в своем Twitter написал ее советник Франак Вячорка.

«Это признание для всех белорусов, которые продолжают бороться за свободу», — написал он. В прошлом году Нобелевскую премию мира получил главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов и филиппинская журналистка Мария Ресса. Обоих наградили за то, что они прилагали множество усилий для свободного выражения мнений.

Изначально Светлане Тихановской тоже прочили эту премию в 2021 году — ее выдвигал литовский президент Гитанас Науседа. Светлана Тихановская в преддверии вручения премии была одним из лидеров букмекеров, которые усиленно прогнозировали ее победу.

Правом выдвигать кандидатов на Нобелевскую премию обладают депутаты парламентов и члены правительств разных стран. Также выдвинуть своего кандидата могут ректоры и профессоры вузов, члены Нобелевского комитета (в том числе и бывшие), и любой из прошлых обладателей этой премии.