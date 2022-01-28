Светлану Тихановскую выдвинули на Нобелевскую премию мира 2022 года
Норвежские парламентарии выдвинули Светлану Тихановскую на Нобелевскую премию мира 2022 года
Норвежские парламентарии выдвинули белорусскую оппозиционерку Светлану Тихановскую на Нобелевскую премию мира 2022 года. Об этом в своем Twitter написал ее советник Франак Вячорка.
«Это признание для всех белорусов, которые продолжают бороться за свободу», — написал он. В прошлом году Нобелевскую премию мира получил главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов и филиппинская журналистка Мария Ресса. Обоих наградили за то, что они прилагали множество усилий для свободного выражения мнений.
Изначально Светлане Тихановской тоже прочили эту премию в 2021 году — ее выдвигал литовский президент Гитанас Науседа. Светлана Тихановская в преддверии вручения премии была одним из лидеров букмекеров, которые усиленно прогнозировали ее победу.
Правом выдвигать кандидатов на Нобелевскую премию обладают депутаты парламентов и члены правительств разных стран. Также выдвинуть своего кандидата могут ректоры и профессоры вузов, члены Нобелевского комитета (в том числе и бывшие), и любой из прошлых обладателей этой премии.