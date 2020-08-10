Светлану Тихановскую удерживают в ЦИК

Представители экс-кандидата в президенты Белоруссии отметили, что двери заблокировали, Тихановскую не выпускают. Ее удерживают против воли. Пока из ЦИК никакой официальной информации, подтверждающей факт задержания и причины, не поступало.

«Как сообщает штаб Светлана зашла туда оставить документы. Адвокат вышел, а она нет. Куда пропала не понятно!» — сказано в сообщении.

До этого стало известно, что силовики отпустили задержанных в Минске журналистов Daily Storm Старкова и Ласенко и создателя WarGonzo Семена Пегова.

В Белоруссии второй день бушуют протесты. Милиция их очень жестко подавляет. В ход идут светошумовые гранаты, слезоточивый газ и резиновые пули.

Сейчас протестующие группами по 100-150 человек продолжают стягиваться в центр Минска. Силовики пытаются не допустить их концентрации в одном месте.

Ранее ЦИК объявил о победе Александра Лукашенко на выборах президента ресублики. Он набрал более 80% голосов. Тихановская, по официальным данным набрала более 10%.

UPD: В ЦИК Белоруссии заявили, что после подачи жалобы Тихановская ушла и в здании никого не осталось. Это было около 19:00.