facebook_pixel
    28 августа 2020, 10:15

    Светлана Тихановская обратилась к учителям Белоруссии. Она призвала педагогов проявить солидарность

    Ксения Басырова

    Светлана Тихановская опубликовала обращение к учителям Белоруссии. Она поздравила их с наступающим днем знаний и призвала «проявить солидарность и защищить коллег».

    «Самое страшное, куда многих из вас втянули — это избирательные комиссии, где обеспечивался „нужный“ результат. Нужный не народу, не стране, нужный одному человеку, который возомнил себя хозяином», — сказала Тихановская в своем новом ролике на Youtube.

    Она напомнила, что педагогам в Белоруссии приходится терпеть множественные проверки, посещать обязательные мероприятия, проводить ремонты за свой счет и собирать деньги с родителей на то, что должно обеспечивать государство.

    Своим видео Тихановская ответила Лукашенко, который недавно заявил, что в школах не должны работать люди, не разделяющие государственную идеалогию. Педагоги отреагировали на слова президента и вышли на митинг в Минске. Они требовали отправить главу Минобразования под трибунал.

    Протесты в Белоруссии начались 9 августа после выборов президента страны. Сначала были столкновения активистов с милицией и ОМОН, затем акции приобрели более мирный характер.

    Новости SMI.FM