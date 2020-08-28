Светлана Тихановская обратилась к учителям Белоруссии. Она призвала педагогов проявить солидарность

Светлана Тихановская опубликовала обращение к учителям Белоруссии. Она поздравила их с наступающим днем знаний и призвала «проявить солидарность и защищить коллег».

«Самое страшное, куда многих из вас втянули — это избирательные комиссии, где обеспечивался „нужный“ результат. Нужный не народу, не стране, нужный одному человеку, который возомнил себя хозяином», — сказала Тихановская в своем новом ролике на Youtube.

Она напомнила, что педагогам в Белоруссии приходится терпеть множественные проверки, посещать обязательные мероприятия, проводить ремонты за свой счет и собирать деньги с родителей на то, что должно обеспечивать государство.

Своим видео Тихановская ответила Лукашенко, который недавно заявил, что в школах не должны работать люди, не разделяющие государственную идеалогию. Педагоги отреагировали на слова президента и вышли на митинг в Минске. Они требовали отправить главу Минобразования под трибунал.

Протесты в Белоруссии начались 9 августа после выборов президента страны. Сначала были столкновения активистов с милицией и ОМОН, затем акции приобрели более мирный характер.