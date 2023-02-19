Мир 19 февраля 2023, 23:38 «Свет всегда выключен». Журналист The Times спустился в бункер Зеленского и рассказал об обстановке Репортер The Times рассказал, что происходит в бункере Зеленского Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

Читать 360tv в

Журналист британской газеты The Sunday Times побывал в бункере президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, внутри комплекса постоянно темно, потому что охране запрещено включать свет.

Как отметил корреспондент, бункер главы государства возвели из бетонных блоков.

Реклама

«Все шторы задернуты для защиты от взрывов бомб, а свет выключен, чтобы уменьшить угрозу того, что здание станет мишенью для воздушных атак. Когда я шел по обширным коридорам, то не видел своих ног», — написал он.

Реклама

Как рассказал источник издания, Зеленский должен был пробыть под землей около недели в случае начала боевых действий, в итоге, он провел ему в бункере почти два месяца.

«Те, кого пригласили жить рядом с президентом в подземном бункере, подписали соглашение о неразглашении. Им нельзя было рассказывать о дизайне и удобствах бункера. А также о еде, которую они им давали», — заявил сотрудник The Sunday Times.

По его словам, большая часть команды Зеленского, которая находится в бункере, очень редко поднимается на поверхность. Сам же президент Украины спускался в свое убежище за последний месяц только один раз.