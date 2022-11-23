Мир 23 ноября 2022, 16:06 Свет пропал в Молдавии и Приднестровье после ударов по Украине Министр Молдавии Спыну заявил об отключении электричества в республике РИА «Новости»

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Районы Молдавии остались без электроснабжения после ракетных ударов по Украине. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр инфраструктуры республики Андрей Спыну. Он подчеркнул, что повторяется ситуация 15 ноября, когда поврежденные ударами объекты энергосистемы Украины привели к отключению света в республике.

«После бомбардировки энергосистемы Украины в последний час у нас происходят массовые отключения электроэнергии по всей стране», — заявил он.

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Министр добавил, что работа над восстановлением подключения к электричеству уже началась.

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«Sputnik Молдова» уточнил, что блэкаут также охватил несколько районов Приднестровья.

«Сообщения приходят от Рыбницы до Днестровска. В Парканах тоже нет света», — отметили в публикации.

Депутат парламента Приднестровья Андрей Сафонов в беседе с ТАСС подчеркнул, что без электроснабжения осталась вся республика.

«В Тирасполе погас свет, обесточены жилые дома, магазины, предприятия. Службы работают над восстановлением», — заявил он.