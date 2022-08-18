«Свести счеты с Россией». В МИД резко осудили снос военных памятников в Прибалтике

Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что Москва воспринимает снос военных памятников в Прибалтике как кощунство. Дипломаты считают, что власти Литвы, Латвии и Эстонии таким образом хотят свести счеты с Россией.

«Москва расценивает снос военных памятников в Прибалтике как кощунство и попытки свести счеты с Россией», — процитировал заявление МИД РФ ТАСС.

16 августа танк-памятник Т-34 в Нарве, установленный в память о советских воинах, был демонтирован. Это событие вызвало громкий общественный резонанс. Демонтированный танк Т-34 установили в ангаре Эстонского военного музея под Таллином.

Депутаты нарвского городского собрания озвучили решение о переносе мемориала 7 августа. Его, по данным властей, пришлось демонтировать из-за нарастающей напряженности вокруг советских мемориалов, пишут «Народные Новости».