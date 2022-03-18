«Сверкайте пятками!» Кадыров показал видео с боем чеченцев с нацистами в Мариуполе

Чеченские бойцы вели огневой бой с националистическими формированиями в Мариуполе, видео в Telegram-канале показал глава Чечни Рамзан Кадыров.

На кадрах видно, что бойцы обстреливали многоэтажный дом, в котором засели националисты.

Кадыров признался, что освобождение Мариуполя идет не такими быстрыми темпами, как бы ему хотелось. Он упрекнул нацбаты, что они прикрываются мирными жителями.

«Азовцы* занимают верхние этажи жилых домов, чтобы обвинить потом российские войска в стрельбе по мирному населению, сливаются с местными жителями, чтобы затем позорно сбежать», — рассказал глава Чечни.

Кадыров отметил, что нацбаты срывают с себя знаки отличия и переодеваются в гражданскую одежду, чтобы их было сложно опознать.

«Они думают, что мы будем их искать по военным знакам отличия? Наивные! Ваши списки с именами, фотографиями и адресами давно у нас! Бегите, бандеровцы! Сверкайте пятками!» — заключил он.

Кадыров ранее пообещал, что в скором времени Мариуполь ждет расцвет мирной жизни.

*Батальон «Азов» — экстремистская организация, запрещена в России.