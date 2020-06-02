Сверхскоростной пучок плазмы выпустила черная дыра

По данным издания, речь идет о черной дыре MAXI J1820+070, которая находится в 10 тысячах световых лет от Земли. Она периодически испускает джеты. Это нагретые до миллиона кельвинов пучки плазмы, движущиеся очень быстро. Приборы показали, что один из джетов летел со скоростью в 1,6 скорости света, а другой разогнался до 60% световой скорости.