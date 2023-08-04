Мир 04 августа 2023, 03:55 Свергнутый президент Нигера обратился к США и миру с просьбой о восстановлении порядка Pxhere

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Свергнутый президент Нигера Мохамед Базум обратился с просьбой помочь восстановить конституционный порядок в стране к США и мировому сообществу. Об этом политик написал в своей колонке для газеты The Washington Post.

«В час нужды я призываю правительство США и все международное сообщество помочь нам восстановить конституционный порядок», — привел RT выдержку из колонки Базума.

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Свергнутый президент Нигера также отметил, что сражаясь вместе за общие ценности, включая демократический плюрализм и уважение верховенства закона, можно добиться существенного прогресса в борьбе против бедности и терроризма.

Госпереворот в Нигере случился в конце июля. Бойцы гвардии президента страны объявили об отстранении от власти Мохамеда Базума и закрытии границ. Через несколько дней Нигер открыли границы с Алжиром, Ливией, Чадом, Буркина-Фасо, Мали.

Позже стало известно, что глава Госдепартамента США Энтони Блинкен продолжил обсуждения со свергнутым политиком Нигера развития событий в этой стране. По словам Блинкена, Штаты намерены добиваться возвращения власти законному правительству Нигера.