Свергнутый президент Мали попал в больницу

Никаких данных о состоянии 75-летнего Кейты, как отмечается в материале, пока нет. Кроме того, также неизвестным остается ответ на вопрос, будет ли он в нынешней ситуации в стране вывезен за границу на лечение.

Ранее поступала информация о том, что мятежники освободили свергнутого ими же президента. Политик был доставлен в свою резиденцию в Себеникоро в пригороде столице Бамако. Это место охраняется мятежниками.

Военный переворот произошел в Мали 18 августа. В итоге президент Ибрагим Бубакар Кейта вынужден был подать в отставку и распустить парламент. Кризис в стране длится уже много лет, а массовые протесты начали проходить в стране еще весной.

Сначала Кейта пытался подавлять протесты. Затем были попытки пойти на переговоры. Однако мирные манифестации очень скоро переросли в беспорядки. Появились первые жертвы. Дальнейшие переговоры властей с оппозицией ни к чему не привели — протестующие требовали отставки Кейты.