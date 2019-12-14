Свергнутому президенту Судана сократили срок заключения до двух лет

Из-за преклонного возраста аль-Башир будет отбывать наказание не в тюрьме, а в реабилитационной клинике. Именно там находятся в заключении престарелые преступники. Кроме того, изначально экс-президента приговорили к 10 годам, но потом срок сократили до двух лет.

«По закону, те, кто достиг 70-летнего возраста, не должны отбывать срок в тюрьме», — заявил судья.

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В апреле правоохранители обыскали дом аль-Башира и нашли сумму, эквивалентную 113 миллионам долларов. Среди обнаруженных купюр было около 352 тысяч долларов США, почти 6,7 миллиона евро и пять миллиардов суданских фунтов (около 105 миллионов американских долларов). Деньги изъяли и отправили в казначейство Центрального банка Судана. Аль-Башира обвинили в хранении иностранной валюты, коррупции и незаконном получении подарков.

Свергнутый президент сообщил, что найденные в его доме деньги представляли собой часть суммы в 25 миллионов долларов. Ее бывшему главе Судана прислал наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман для личных нужд.

Армия Судана совершила в стране государственный переворот 11 апреля после четырех месяцев протестов населения. Митингующие требовали отставки президента, который находился у власти 30 лет. Тем не менее после переворота протесты не прекратились. После недовольные граждане начали просить передать власть жителям Судана на трехлетний транзитный период.