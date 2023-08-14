Мир 14 августа 2023, 06:44 Свергнутого президента Нигера осудят за госизмену Al Jazeera: военный совет Нигера обвинит президента Базума в госизмене РИА «Новости»

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Созданный мятежниками военный совет Нигера предъявит свергнутому президенту Мохамеду Базуму и его соратникам обвинение в госизмене и угрозе национальной безопасности. Заявление совета опубликовал телеканал Al Jazeera.

«Мы собрали доказательства, позволяющие преследовать свергнутого президента и его сообщников по обвинению в государственной измене и создании угрозы государственной безопасности» — объявили мятежники.

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Полковник Амаду Абдраман заявил о причастности к вменяемым преступлениям местных и иностранных соратников Мохамеда Базума. По замыслу военного совета, они предстанут перед компетентными национальными и международными судебными органами.

Амаду Абдраман осудил действия Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS), которые ввели против Нигера санкции и начали подготовку к военному вторжению. По его словам, из-за рестрикций мирные жители лишились доступа к электричеству, продуктам и лекарствам.