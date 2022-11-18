Эксклюзив 18 ноября 2022, 14:36 «Сведение партийных счетов». Призыв республиканцев опубликовать отчет о помощи Украине назвали политической игрой Аналитик Пашковский: США не ослабят помощь Украине после требования аудита финподдержки Unsplash

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Власти США продолжат поддерживать Украину даже после того, как представители Республиканской партии потребовали провести аудит оказанной финансовой помощи, рассказал «360» аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Евгений Пашковский. По его словам, там республиканцы всего лишь сводят счеты с демократами.

«Повторяется история с „импичментами“ Трампа, только теперь в качестве зачинальщиков этих импичментов будут выступать республиканцы, и направлены они будут в сторону демократического президента Байдена. Мы можем наблюдать сведение двух партийных счетов, Украину будут рассматривать как повод для межпартийной конкуренции и борьбы», — заявил Пашковский.

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Собеседник «360» напомнил, что основными спонсорами республиканцев в США являются компании, связанные с военно-промышленным комплексом.

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«Поэтому они, конечно, рассматривают украинский конфликт как манну небесную и будут использовать его в максимальном темпе. Ожидать снижение поддержки Украины американцами сложно, аудит будут использовать, чтобы дискредитировать президента США Байдена», — добавил Пашковский. По его мнению, к президентским выборам 2024 года будут подтягивать представителя республиканской партии, и это необязательно будет Дональд Трамп.

По мнению политолога Владимира Корнилова, до 2024 года в США будет идти «война элит», сообщило РИА ФАН. Эксперт предположил, что американские власти чуть снизят объемы оказываемой Украине поддержки.

Ранее группа республиканцев потребовала от госсекретаря Энтони Блинкена предоставить отчет о средствах, выделенных для помощи Украине. Руководство США заподозрили в инвестировании денег в криптовалютную биржу FTX.